Düzce'yi büyük il yapma kararı: yollar ve 100 proje sahada ilerliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Sohbetleri programı kapsamında Akpınar mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye şirket yetkilileri de katıldı. Program, Düzce İçin 100 Proje kapsamında belirlenen on mega projenin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Mahalle ziyaretlerinin amacı ve taahhütler:

Başkan Özlü, mahalle toplantılarının amacını açıklarken bugüne kadar verilen vaatlerin takipçisi olduklarını vurguladı. Mahalle muhtarından ve vatandaşlardan gelen taleplerin kayda alındığını belirterek, bunların ilgili müdürlik ve başkan yardımcılarının masasında rapor halinde bulunduğunu söyledi. Özlü, çalışma anlayışını özetlerken 'Biz söylersek yaparız, biz yapmak için varız' yaklaşımını dile getirdi ve 100 projenin yakından takip edildiğini ifade etti.

Toplantıda muhtar aracılığıyla iletilen 10 maddelik talep listesi tek tek okunup ilgili birimlere talimat verildi. Mahalle sakinlerinin öncelikli talepleri arasında yer alan D-100 Karayolunun karşı tarafındaki doğalgaz hattına ilişkin sorunun çözümü için Karayolları ile görüşüleceği ve geçiş izninin alınacağı taahhüt edildi.

Asfalt taahhüdü, maliyet baskıları ve hizmet vurgusu:

Özlü, belediye sorumluluğunda toplam bin 21 kilometre yol bulunduğuna dikkat çekti ve görev süresi içinde asfaltlanmamış yol bırakılmayacağı taahhüdünü yineledi. Dünya genelindeki krizler, depremler ve pandemi sürecinin getirdiği mali yükleri sıralayan başkan, 2022 yılında 23 Kasım'da Düzce'de yaşanan depreme, ardından 6 Şubat depremlerine ve küresel ekonomik dalgalanmalara işaret etti.

Konuşmasında deprem maliyetlerine ilişkin olarak Türkiye genelinde oluşan yükün yaklaşık 200 Milyar Dolar olduğunu ve afet sonrası yaklaşık 500 binden fazla konut inşa edildiğini hatırlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarına teşekkür eden Özlü, şehir genelinde aynı anda üç ayrı bölgede asfalt çalışması yürütüldüğünü, ancak petrol türevi ürünlerdeki fiyat artışlarının maliyetleri etkilediğini belirtti.

Bu ekonomik baskıya rağmen hizmetlere hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan başkan, Düzce'nin çehresini değiştirmeye ve şehri 'gerçek anlamda bir büyük il' haline getirmeye kararlı olduklarını söyledi. Toplantı, mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlanmasının ardından Başkan Özlü'nün alandan ayrılmasıyla sona erdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA ŞEHRİN KÖKLÜ MAHALLELERİNDEN BİRİ OLAN AKPINAR SAKİNLERİNE KONUK OLDU. DÜZCE’DE DEVAM EDEN YATIRIMLAR VE MAHALLELİNİN İHTİYAÇLARININ KONUŞULDUĞU TOPLANTIDA BAŞKAN ÖZLÜ İDDİASINI SÜRDÜRDÜ, GÖREV SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR ŞEHİRDE ASFALTLANMAMIŞ TEK BİR CADDE VE SOKAK KALMAYACAĞINI SÖYLEDİ.