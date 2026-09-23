Menteşe'de emekliler için yeni buluşma: çay 5 TL

emekli kafe kent meydanı'nda açıldı

Menteşe Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla Kent Meydanı'nda hayata geçirilen Emekli Kafe'yi 24 Eylül Perşembe günü hizmete açtı. Yeni mekan, emeklilerin bir araya gelip sohbet edebileceği, gazetesini okuyabileceği ve kitaplarla buluşabileceği bir buluşma noktası olarak planlandı.

sunulan hizmetler:

Emekli Kafe'de ziyaretçilerin ücretsiz yararlanabileceği arıtmalı su sebili, kütüphane, günlük gazete standı ve zekâ oyunları yer alıyor. Mekânda ayrıca söyleşiler, eğitimler ve çeşitli sosyal etkinliklerle emeklilerin sosyal etkileşimi artırılacak.

ücretlendirme ve belediye kararı:

Menteşe Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen ek gelir tarifesi kapsamında Emekli Kafe’de çay 5 TL, bardak su 5 TL ve Türk kahvesi 15 TL olarak belirlendi. Belediye yetkilileri, uygulamanın emeklilerin günlük yaşam maliyetlerine destek olmasını hedefliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras konuya ilişkin, "Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerimizin bütçesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Emekli büyüklerimizin keyifle vakit geçirecekleri, dostlarıyla bir araya gelebilecekleri ve sosyal etkinliklerin içerisinde yer alabilecekleri uygun fiyatlı sıcak bir yaşam alanı olan kafemiz hizmet vermeye başlıyor. Menteşemize hayırlı olsun" dedi.

MENTEŞE BELEDİYESİ’NİN, EMEKLİLERİN SOSYAL YAŞAMINI DESTEKLEMEK İÇİN KENT MEYDANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ EMEKLİ KAFE, 24 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR.