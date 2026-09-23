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Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu

AK Parti Kayseri heyeti Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu; ilçelerin ihtiyaçları ve vatandaş talepleri yerinde ele alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu

ziyaretlerin odağı:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları Felahiye, Akkışla ve Özvatan ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yerel yönetimlere ilişkin beklentiler ele alındı.

görüş ve önerilerin paylaşılması:

Toplantılarda muhtarların görüş ve önerileri tek tek dinlendi; ilçelerin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunulması noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu ve öncelikler belirlendi.

teşkilat çalışması ve takip taahhüdü:

İl Başkanı Okandan, teşkilat olarak şehrin her noktasında vatandaşlarla ve yerel temsilcilerle bir araya gelmeye, sahadaki talepleri doğrudan dinlemeye büyük önem verdiklerini vurguladı ve Felahiye, Akkışla ve Özvatan’ın ihtiyaçlarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ziyaretler kapsamında ayrıca geçtiğimiz günlerde AK Parti ailesine katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da ziyaret edildi. Gerçekleştirilen buluşmalarda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi.

Okandan, teşkilatların birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri’nin tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde, Kayseri’miz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ VE TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİRLİKTE FELAHİYE, AKKIŞLA VE ÖZVATAN İLÇELERİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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