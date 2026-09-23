Nallıhan belediye başkanı Ertunç Güngör 'önce emanet' diyerek CHP'den istifa etti

istifa açıklaması:

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada, siyasi kararlarında önceliğinin her zaman hemşehrilerine karşı duyduğu sorumluluk ve memlekete hizmet etmek olduğunu belirtti.

gerekçe ve kurumsal vurgu:

Güngör, istifa kararını ekip ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonucu aldığını ifade etti. Kararın temel gerekçesi olarak Nallıhan'a daha iyi hizmet etme amacını gösterdi ve 'Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır' ifadelerini kullandı.

gelecek planı ve hizmet vurgusu:

Başkan Güngör, bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan herkese hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Siyasi yol haritasını, hemşehrilerinin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarıyla birlikte belirleyeceğini belirtti ve Nallıhan için çalışmaların destek ve dualarla sürdürüleceğini açıkladı.

Sonuç olarak, Güngör'ün istifası hizmet odaklı bir tercih olarak sunuldu; açıklamada kamuoyuna yönelik somut bir tarih veya yeni bir parti katılımı bilgisi paylaşılmadı.

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI ERTUNÇ GÜNGÖR, CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN (CHP) İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.