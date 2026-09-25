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Devrek belediyesi yolsuzluk davasında 30 sanık hakim karşısında

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi'ndeki 30 sanıklı yolsuzluk davasında sanıklar hakim karşısına çıktı; adli kontrol ve tutukluluk tedbirleri sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Devrek belediyesi yolsuzluk davasında 30 sanık hakim karşısında

duruşmada neler oldu:

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, usulsüzlük, rüşvet ve zimmet iddialarıyla yargılanan 30 sanıkın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya dönemin Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, tutuklu sanık dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar, dönemin Muhasebe Müdürü Nafia Ç. ile dönemin belediye başkan yardımcıları ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı.

tanık beyanları:

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç., hakkında düzenlenen fazla mesai bordrolarının soruşturma sürecinde polis tarafından kendisine bildirildiğini söyledi. M.Ç. iddialara ilişkin olarak "Ben yasal çalışmadan kaynaklanan kıdem tazminatımı aldım. Adıma düzenlenen fazla mesai bordroları vardı. Ama hesabıma yatırılmadı. Düzenleyen kişi ya da kişilerce kendi hesaplarına yatırıldığı polis tarafından bana söylendi. O zamana kadar böyle bir düzenlemeden haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

sanık savunmaları ve mahkeme kararları:

Tutuklu sanık Tuncay Ulupınar, hakkındaki iddialara karşı çıkarak, "Benim kurumda 657 sayılı Kanun’a göre hiçbir çalışmam olmadı. Ortada suç, kusur varsa bunu tek başına işlemem hayatın olağan akışına karşı. 18 aydan beri tutukluyum. Ben de diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanmak istiyorum. Olanı biteni doğru şekilde anlatmaya çalıştım" dedi.

Ulupınar hakkında yöneltilen 491 bin 70 TL tutarındaki usulsüz kıdem tazminatı ödemesi iddialarına ilişkin olarak, sanık kamu zararını karşıladığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Avukatı ise tutukluluk süresi, ailevi durum ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliye talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenmesini, adli kontrol şartlarının ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar için uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Ayrıca tutuklu sanık Tuncay Ulupınar'ın tutukluluk halinin sürdürülmesine hükmedildi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 4 Aralık'a ertelendi.

ZONGULDAK&#039;IN DEVREK BELEDİYESİNDE USULSÜZLÜK, RÜŞVET VE ZİMMET İDDİALARIYLA AÇILAN 30 SANIKLI...

ZONGULDAK'IN DEVREK BELEDİYESİNDE USULSÜZLÜK, RÜŞVET VE ZİMMET İDDİALARIYLA AÇILAN 30 SANIKLI DAVADA SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. MAHKEME, ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YURT DIŞI YASAĞI BULUNAN BAZI SANIKLAR HAKKINDAKİ TEDBİRLERİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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