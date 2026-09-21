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Motosikletiyle Samsun'dan Mekke'ye giden adliye çalışanının 22 günlük yalnız yolculuğu

Bafra Adliyesi memuru Hüseyin Selahattin Bilgin, dört kişilik motosikletli umre yolculuğunu kazanın ardından tek başına tamamlayarak 7 bin km katetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Motosikletiyle Samsun'dan Mekke'ye giden adliye çalışanının 22 günlük yalnız yolculuğu

Motosikletle başlayan umre yolculuğu tek kişilik tamamlandı

Hüseyin Selahattin Bilgin, Samsun Bafra Adliyesi'nde hukuk mahkemeleri ön bürosunda görev yapan 42 yaşındaki memur, dört kişilik motosikletli grupla çıktığı umre yolculuğunu tek başına bitirdi. Yolculuk, Bafra'dan başlayarak Kastamonu, Çankırı, Ankara, Konya, Mersin ve Hatay'daki manevi mekanların ziyaret edilmesiyle sürdü. Grup, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçerek Şam Emevi Camii'ni ziyaret etti; ardından Ürdün ve Suudi Arabistan güzergahı takip edildi.

güzergah ve kaza

Yolculuk sırasında Ürdün'de gruptaki bir motosikletli ağır bir kaza geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Bu gelişme, seyahatin gidişatını değiştirdi; Bilgin ve arkadaşları üç gün hastanede bekledi. Yaşanan kazanın ve zorlu yol koşullarının yarattığı psikolojik etki nedeniyle diğer motosikletliler Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde motosikletlerini bırakarak yolculuğu sonlandırdı. Bu noktadan sonra Bilgin yoluna tek başına devam etti ve önce Medine, ardından Mekkeye ulaştı.

çöl koşulları, teknik sorunlar ve manevi an

Bilgin yolculuğun en zor bölümünü Suudi Arabistan'daki çöl yolları olarak nitelendirdi. 45-50 derece

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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