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Bulvarlar yayalara kaldı: Eskişehir'de arabasız pazar buluşması

Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Arabasız Pazar, Bulvarlar Bizim' etkinliğinde 700 metrelik bölüm 13.00-19.00 arası trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bulvarlar yayalara kaldı: Eskişehir'de arabasız pazar buluşması

bulvarlar altı saatliğine araç trafiğinden arındırıldı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin '2026 Eskişehir Yılı' etkinlikleri çerçevesinde her ayın son pazar günü düzenlediği 'Arabasız Pazar, Bulvarlar Bizim' etkinliği, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yeniden gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kent merkezindeki tek yönlü 700 metrelik bulvar, 13.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak yayalara ve bisikletlilere açıldı.

Bulvar araç trafiğinden arındırılınca, gün boyunca yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ve aileler için güvenli bir kamusal alan oluştu. Etkinlik, kent yaşamında sürdürülebilir ulaşımı teşvik etme hedefiyle yaya önceliğini görünür kıldı ve kamusal alanda sosyalleşme fırsatları sundu.

etkinlik günlük yaşama neler kattı:

Katılımcılar, kapatılan bulvar üzerinde rahatça dolaştı, açık hava etkinliklerine katıldı ve alandaki aktiviteler sayesinde pazar gününü hareketli geçirdi. Her yaştan vatandaşın bulunduğu ortam, bulvarı sadece trafikten arındırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal bir buluşma alanına dönüştürdü.

sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme çalışması:

Etkinlik kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu iş birliğiyle düzenlenen 'Satın Alma, Sahiplen' standı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, barınakta yaşamını sürdüren hayvanlarla tanışma fırsatı buldu ve sahiplendirme çalışmalarıyla sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlandı.

Etkinlik, hem sürdürülebilir ulaşım farkındalığını artırmayı hem de kamusal alanların farklı amaçlarla kullanılabileceğini göstermeyi hedefleyerek Eskişehirliler tarafından etkin bir şekilde benimsendi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN &#039;2026 ESKİŞEHİR YILI&#039; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HER AYIN...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN '2026 ESKİŞEHİR YILI' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HER AYIN SON PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN "ARABASIZ PAZAR, BULVARLAR BİZİM" ETKİNLİĞİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA ÖZEL BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 'HERKES İÇİN HAREKETLİLİK' ANA TEMASI VE 'NESİLLER ARASI ADALET' ODAĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE, SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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