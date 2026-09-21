Galatasaray kampa hız verdi: Kasımpaşa maçı için tempolu antrenman

galatasaray'da hazırlıklar:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takımın tempo ve topa sahip olma vurgusu dikkat çekti.

antrenmanın içeriği:

Çalışma, dinamik ısınma ile başladı. Ardından futbolcular iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile pas kalitesi ve yoğunluk üzerinde çalıştı. Antrenman, topa sahip olma odaklı etapların ardından çift kale maçla sonlandırıldı.

gelecek program:

Takımın hazırlıkları, yarın saat 10.00'da yapılacak idmanla devam edecek. Teknik ekip, maç öncesi ritmi korumaya ve oyuncuların kondisyonunu yönetmeye odaklanmayı sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.