Didim'de 31. barış şenliği: ayrı dillerde aynı ezgi için buluşma

31. Didim Barış Şenliği başladı

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Didim Barış Şenliği, 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' temasıyla 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 31 yıldır Ege’nin iki yakasından barış, dostluk ve kardeşliğin sesi olan şenlik, bu yıl da farklı dilleri, kültürleri ve sanat biçimlerini aynı duyguda buluşturarak kente yayılacak.

Program ve etkinlikler:

Şenlik programı sergiden söyleşiye, tiyatrodan halk oyunlarına; spordan konserlere uzanan zengin bir içerikle Didim’in çeşitli noktalarında gerçekleşecek. 31 Ağustos akşamı Şapel & MÜBEV’de başlayacak olan etkinliklerde Yoran Köyü Fotoğraf Sergisi ziyaret edilebilecek. Aynı gün Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alan’da Samos Müzik Grubu, Karlovasi Samos Ionikos Kültür Derneği Halk Oyunları ile Didim Belediyesi Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Ekibi sahne alacak.

Akşam programında Didim Amfi Tiyatro’da düzenlenecek Gizli Bahçe Akustik Konseri şenliğin temasını müzikle buluşturacak. Gecede İlkay Akkaya, Fransız sanatçı Eléonore Fourniau, Amerikalı keman virtüözü Audrey Wozniak ve Gizli Bahçe Akustik Konserleri’nin kurucusu Doğu Ekin performans sergileyecek.

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri:

1 Eylül programı, Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı’nda yapılacak çelenk koyma töreniyle başlayacak. Gün boyunca Altınkum’da Barış Kupası yelken yarışı, denize çelenk bırakma töreni ve plaj voleybolu etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca DİGEM’de Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Rüyadaki Oyuncaklar' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Günün kültürel içeriğinde 'Didim’in Kayıp Köyü, Yoran' başlıklı söyleşide Yüksek Mimar ve Yazar Muharrem Çetinel ile Yazar Sideris Papageorgiou bir araya gelecek. Şenliğin ana temasını taşıyan 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' başlıklı söyleşide ise Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve Gazeteci Merih Ak konuşacak; şenliğin 31 yıllık yolculuğu ve mirası masaya yatırılacak.

Barış korteji, ödüller ve kapanış konseri:

Günün ilerleyen saatlerinde Apollon Tapınağı’ndan Altınkum Medusa’ya bisiklet turu gerçekleştirilecek, ardından Altınkum Medusa’dan Aytepe’ye uzanan bir Barış korteji düzenlenecek. Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı’ndaki bölümde Didyma Barış Ödülü ve plaket töreni yer alacak.

31. Didim Barış Şenliği, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin konseriyle sona erecek. Erçetin, iki gün boyunca farklı dilleri, kültürleri ve müzikleri aynı duyguda buluşturarak barış için şarkılarını Didimlilerle paylaşacak.

Barışın vurgusu ve belediye mesajı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şenliğin 31 yıldır sürdürülen bir kent geleneği olmanın ötesinde bir uygarlık mirası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Barışı konuşmanın bir zamanı olmaz; barışı her zaman daha çok konuşmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözü yalnızca ülkemize bırakılmış bir ilke değil, bütün insanlığa yöneltilmiş evrensel bir barış dileğidir. Ege’nin iki yakasında yaşayan halklar olarak yüzyıllardır ayrı dillerde konuşsak da aynı ezgilerde buluşmayı başardık. Aynı denize baktık, aynı türküleri başka başka dillerde söyledik, aynı sofraların etrafında buluştuk. Bugün bize düşen, bu ortaklığı korumak ve gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğunu üstlenmektir. Didim Barış Şenliklerini bu nedenle yalnızca 31 yıldır sürdürdüğümüz bir kent geleneği olarak değil, bir uygarlık mirası olarak kabul ediyoruz. Barışın dilini, kültürünü ve umudunu geleceğe taşımayı da bir insanlık borcu olarak görüyoruz. Bu yıl “Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış” diyoruz. Çünkü 31 yıl önce Didim’den yükselen o çağrı bugün hâlâ çok kıymetli. Biz o şarkıyı söylemekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Ege’nin iki yakasından, farklı dillerde ama aynı umutla, barışın sesini birlikte yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı, o şarkıyı birlikte söylemek için 31. Didim Barış Şenliği’ne davet ediyorum.'

Şenlik iki gün boyunca müzik, tiyatro, spor ve söyleşilerle Didim’in sokaklarını ve sahillerini barışın sesiyle dolduracak.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 31’İNCİSİ DÜZENLENECEK DİDİM BARIŞ ŞENLİĞİ, 'AYRI DİLDE, AYNI EZGİ: BARIŞ' TEMASIYLA 31 AĞUSTOS-1 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 31 YILDIR EGE’NİN İKİ YAKASINDAN BARIŞIN, DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN SESİNİ YÜKSELTEN ŞENLİK, BU YIL DA FARKLI DİLLERİ, KÜLTÜRLERİ VE SANATIN FARKLI RENKLERİNİ AYNI DUYGUDA BULUŞTURACAK.