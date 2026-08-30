Konya'da birlik ve coşku: 30 Ağustos törenleri kent merkezinde tamamlandı

Anıt töreni ve resmi kabul:

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, kent merkezinde düzenlenen törenlerle anıldı. Gün, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı; törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin tamamlanmasının ardından Konya Valiliği'nde tebrik kabulü gerçekleştirildi. Burada protokol temsilcileri, kurum yetkilileri ve vatandaşlar birbirlerinin bayramını kutladı.

Feritpaşa Caddesi'ndeki kutlama programı:

Kutlamalar Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programda Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak bayram mesajı verdi.

Etkinlikler, öğrencilerin şiir sunumları, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle renklendi. Günün sonunda düzenlenen resmi geçit töreniyle program sona erdi.

Törenlere askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlikler birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı