Dijital mecralarda kurulan Nevşehir merkezli uyuşturucu ağı çökertildi: 18 tutuklama

operasyonun kapsamı ve yöntemleri:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 4 ay süren projeli çalışma sonucu, şüphelilerin Telegram, Discord, TikTok ve diğer sosyal mecralarda satıcı panelleri oluşturduğu tespit edildi. Ekipler, satışların sosyal medya ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğünü belirledi.

İncelemeler sırasında siparişlerin ardından uyuşturucu maddelerin kargo yöntemiyle gönderildiği, bazı şüphelilerin ise yurt dışından kuryeler aracılığıyla, kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği maddeleri temin ederek ticaretini yaptıkları saptandı.

arama ve yakalama süreci:

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirildi. Operasyonlara 214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekipler, 35 şüpheliye ait 36 adrese baskın düzenledi ve 34 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı ve arama işlemleri sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler ile hassas teraziler bulundu.

adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltına alınanlardan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 4 kişi serbest bırakılırken, 2 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı ve 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen para ve dövizler de dosyaya girdi: operasyonda 90.020 TL, 990.000 İran riyali ve 1.320 euro bulundu. Ayrıca operasyon kapsamında hâlihazırda firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NEVŞEHİR MERKEZLİ 4 İLDE, İNTERNET ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİDEN 18'İ TUTUKLANDI.