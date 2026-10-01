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Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik'te göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer dört işçi için arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerden Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de sürüyor:

Göçük altındaki diğer işçilere ulaşmak için çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor. Ekipler, göçük altında olduğu belirtilen Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak üzere akşam saatlerine kadar arama yapmayı sürdürüyor.

ailelerin bekleyişi ve saha koşulları:

Göçük sahasında bulunan işçilerin ailelerinin endişeli bekleyişi devam ediyor. Yetkililer, bölgede yürütülen kurtarma faaliyetlerini koordine ederken, yeni gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının ilerleyişi ve yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

Soma’da endişeli bekleyiş sürüyor

Soma’da endişeli bekleyiş sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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