Soma'daki göçükte valilik sahada: işçilere ve ailelere destek sürüyor

Soma İmbat madeninde yürütülen kurtarma çalışmaları

Manisa’nın Soma ilçesinde bugün saat 14.00 civarında İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçük sonrası arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı değerlendirilen beş işçiden Halit Ersay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya için zamana karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarma çalışmaları:

Arama-kurtarma operasyonları, Manisa Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor. Bölgede görev yapan ekipler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, emniyet, Kızılay ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yer alıyor. Teknik ekipler göçüğün meydana gelişine ilişkin incelemeler yaparken, sahada güvenli çalışma koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınıyor; sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Ekipler ve sahadaki destek:

Çalışmalar sırasında kurtarılanlardan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen’in sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ekipler hem arama-kurtarma hem de teknik inceleme görevlerini eş zamanlı sürdürüyor; olay yerinde güvenlik ve sağlık önlemleri ön planda tutuluyor.

Olaydan etkilenen işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla uzman ekipler sahada görev yapıyor. Ailelerin barınma, beslenme ve bilgi erişimi gibi acil ihtiyaçları için ilgili kurumlar koordineli şekilde hizmet veriyor.

Vali Vahdettin Özkan arama-kurtarma faaliyetlerini yerinde takip ediyor ve çalışmaları bizzat koordine ediyor. Kriz Koordinasyon Merkezi’ne sahadan gelen bilgilerin anlık olarak aktarıldığını belirten Vali Özkan, ekiplerin tüm imkanlarla görev yaptığını vurguladı. Vali Özkan, "Bu zor süreçte işçilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması için ilgili tüm kurumlarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma faaliyetleri sürerken teknik ekiplerin olayın nedenine ilişkin yapacağı incelemeler devam ediyor. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar bölgede görevli ekiplerin yoğun bir şekilde sahada kalacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN (SAĞDA), SOMA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKLE İLGİLİ, "BU ZOR SÜREÇTE İŞÇİLERİMİZİN VE AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ. AİLELERİMİZİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE KENDİLERİNE GEREKLİ DESTEĞİN SAĞLANMASI İÇİN İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZLA SAHADAYIZ" DEDİ.