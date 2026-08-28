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Diyarbakır itfaiyesinin müdahale anları kask ve güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kayapınar'daki plazada 24 Ağustos'ta çıkan yangına, itfaiye ilk ihbarın ardından 110 saniyede istasyondan çıkarak 7 dakika 28 saniyede müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır itfaiyesinin müdahale anları kask ve güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Diyarbakır Kayapınar'da plaza yangınına hızlı müdahale

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir plazada 24 Ağustos günü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. 'Ateş savaşçıları' olarak anılan itfaiye erlerinin anbean koordinasyonu, istasyon kameraları ve kask kameralarına yansıdı.

Müdahale zaman çizelgesi:

Yetkililerden alınan bilgilere göre ilk ihbar 23.05.42'de yapıldı. İtfaiye ilk araç atamasını 39 saniye içinde tamamladı ve istasyondan çıkış 23.07.32'de gerçekleşti; bu süre alarma oranla 110 saniye (1 dakika 50 saniye) olarak kaydedildi. Ekiplerin sahaya varışı ve ilk müdahalesi ise 23.15'te, toplamda 7 dakika 28 saniye içinde gerçekleştirildi.

Görüntülerin ve zamanın önemi:

Kask ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, ekiplerin hızlı araç ataması ve düzenli çıkış prosedürlerini gösteriyor. Bu kayıtlar hem müdahale sürecinin şeffaflığını artırıyor hem de olay sonrası değerlendirme ve eğitim amaçlı kullanılabilecek somut veri sağlıyor. Ekiplerin kısa sürede sahada olması, olayın büyümesini engelleme ve ilk müdahaleyi hızlı başlatma açısından kritik öneme sahip oldu.

Kayapınar'daki müdahale, istasyon içi koordinasyonun ve alarm sonrası uygulanan prosedürlerin etkinliğini ortaya koyuyor; görüntüler ayrıca kamuoyunun acil durumlara yönelik farkındalığını artırma ve itfaiye çalışmalarına dair güveni pekiştirme potansiyeli taşıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA İTFAİYE ERLERİNİN İLK İHBARLA 110 SANİYEDE ÇIKIŞ YAPIP, 7 DAKİKA 28 SANİYEDE...

DİYARBAKIR'DA İTFAİYE ERLERİNİN İLK İHBARLA 110 SANİYEDE ÇIKIŞ YAPIP, 7 DAKİKA 28 SANİYEDE PLAZADAKİ YANGINA MÜDAHALE ETME ANLARI KAMERALARA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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