Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konuldu

Söke'de Çengel operasyonu sonuç verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda Konak Mahallesi'nde gerçekleştirilen Çengel Operasyonu kapsamında kaçak üretim yapıldığı tespit edilen iki kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

şüpheliler ve bulgular:

Operasyonda I.T. (37) ve Ö.T. (38) isimli şahısların kaçak ve sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 100 litre etil alkol, 1.150 adet cinsel işlev bozukluğu ilacı, 1.650 adet cinsel performans artırıcı macun, 350 adet cinsel performans artırıcı jel ve 1.450 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

maddi değer ve işlem:

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 100 bin TL olduğu tespit edildi. Söz konusu ürünlere el konuldu ve olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yürütülen operasyon, halk sağlığının korunmasına yönelik devam eden çalışmalardan biri olarak kayda geçti. Soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri sürüyor; yetkililer hakkında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından adli süreç başlatılacak.

ELE GEÇİRİLENLER