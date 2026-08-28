Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı

Manavgat'ta aniden açılan otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, kadın tanıdığının aracına binip ayrıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:53

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı

Kaza yeri ve ilk bilgiler:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi kavşağı civarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında park halinde duran aracın sürücüsünün dikkatsizce kapısını açması sonucu çarpışma oluştu. Olayda 07 CAR 404 plakalı aracın sürücüsü Bülent K. ve 71 ADU 962 plakalı motosiklet ilgili oldu.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yaralandığı bildirildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde motosikletin kapıya çarpması ve sürücünün yere savrulması yer alıyor.

Kazadan sonra yaşananlar:

Görüntü ve tanık beyanlarına göre, yaralandığı belirtilen motosiklet sürücüsü kadın, olay yerine gelen ekipleri beklemeden bir tanıdığının çağırdığı otomobile binerek bölgeden ayrıldı. Kadının ekiplere “acele işi olduğunu” söylediği aktarıldı.

Olayla ilgili olarak trafik ekipleri ve güvenlik görevlilerinin inceleme başlattığı, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarının değerlendirmeye alındığı bildirildi. Yetkililer, araç kapılarının açılmasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve kazanın soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ANİDEN AÇILAN OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ANİDEN AÇILAN OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı
images

Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı
images

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı
images

Akyaka'da rüzgârla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza