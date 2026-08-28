Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı

Kaza yeri ve ilk bilgiler:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi kavşağı civarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında park halinde duran aracın sürücüsünün dikkatsizce kapısını açması sonucu çarpışma oluştu. Olayda 07 CAR 404 plakalı aracın sürücüsü Bülent K. ve 71 ADU 962 plakalı motosiklet ilgili oldu.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yaralandığı bildirildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde motosikletin kapıya çarpması ve sürücünün yere savrulması yer alıyor.

Kazadan sonra yaşananlar:

Görüntü ve tanık beyanlarına göre, yaralandığı belirtilen motosiklet sürücüsü kadın, olay yerine gelen ekipleri beklemeden bir tanıdığının çağırdığı otomobile binerek bölgeden ayrıldı. Kadının ekiplere “acele işi olduğunu” söylediği aktarıldı.

Olayla ilgili olarak trafik ekipleri ve güvenlik görevlilerinin inceleme başlattığı, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarının değerlendirmeye alındığı bildirildi. Yetkililer, araç kapılarının açılmasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve kazanın soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ANİDEN AÇILAN OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.