Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

kaza yerinde ilk müdahale
Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir transitin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
yaralıların sevki ve inceleme
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın oluş şekliyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE TRANSİTİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI
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