Dolar 48,2399 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.563,25 -0,08%
Altın Gram 7.213,77 -0,27%
EUR/USD 1,1652 -0,06%
Brent Petrol 88,37 -0,17%
--°

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

Elazığ'da havalimanı kavşağında otomobil ile transitin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

kaza yerinde ilk müdahale

Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir transitin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların sevki ve inceleme

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın oluş şekliyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE TRANSİTİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE TRANSİTİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı
images

Akyaka'da rüzgârla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
images

Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliy...
images

Bornova'da sabah saatlerinde tıra arkadan çarpan panelvan sürücüsü yaşamını yiti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda sanatın kuşaktan kuşağa aktarımı

Arşivden çıkan 113 yıllık mektup sivaslı ailenin eline ulaştı

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı

Kadın komün kent bostanlarıyla yerel tohum ve dayanışma güçleniyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza