Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk müdahale

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, üzüm hasadında çalışan Feriden Balat traktörün altında kaldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

kaza anı ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma ve aile bağlantısı:

Traktörü kullanan Suriye uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenildi; jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğine dair incelemelerini sürdürüyor.

MANİSA’NIN GÖLMARMARA İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN KADININ, AKHİSAR TİCARET ODASI BAŞKANI SAMİ KARAOĞLAN’IN ABLASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.