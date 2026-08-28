Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

Gölmarmara'da üzüm bağında kontrolden çıkan traktörün altında kalan Feriden Balat kaldırıldığı hastanede öldü; sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk müdahale

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, üzüm hasadında çalışan Feriden Balat traktörün altında kaldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

kaza anı ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma ve aile bağlantısı:

Traktörü kullanan Suriye uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenildi; jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğine dair incelemelerini sürdürüyor.

MANİSA’NIN GÖLMARMARA İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI...

MANİSA’NIN GÖLMARMARA İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN KADININ, AKHİSAR TİCARET ODASI BAŞKANI SAMİ KARAOĞLAN’IN ABLASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı
images

Avcılar'da çatı yangını: gelişmeler henüz netleşmedi
images

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı
images

Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hale geldi

Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı

Düzce'de yağmurla karşılaşanların iki farklı tepkisi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza