Futbol kampının iptali sonrası Kasapoğlu'ndan Rum kesimine tepki

Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlemeyi planladığı gençlik futbol akademi kampının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Rum kurumlarının baskıları sonucunda takvimden çıkarılması, siyaset ve spor çevrelerinde tartışma yarattı.

Kasapoğlu'nun tepkisi:

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gelişmeye sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum."

Kasapoğlu, çocukların futbol tutkusunun hiçbir şekilde tehdit unsuru sayılamayacağını vurgulayarak, bu tür saldırıların sportif ve toplumsal ilişkiler açısından geri adım olduğunu belirtti.

KKTC desteği ve diplomasi vurgusu:

Açıklamasında KKTC’nin daima yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, "Adanın güneyi, KKTC’nin küresel sivil toplumla kurduğu güçlü bağları ‘diplomasi surlarında açılan bir gedik’ olarak görme hatasından vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kasapoğlu, "Çocukların futbol tutkusu kimse için bir tehdit olamaz. Aksine; ortak bir geleceğe açılan kapı, diplomasiye ilham veren bir fırsat penceresidir. KKTC’nin daima yanındayız. Meşru haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu gelişme, sporun gençlik ve toplumlar arası köprü rolüne dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Barcelona gibi uluslararası kulüplerin eğitim ve altyapı programlarının siyasi gerilimlerden etkilenmesi, spor diplomasisi açısından önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, BARCELONA’NIN KKTC’NİN BAŞKENTİ LEFKOŞA’DA DÜZENLEMEYİ PLANLADIĞI GENÇLİK FUTBOL AKADEMİ KAMPININ GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE RUM KURUMLARININ YOĞUN BASKILARI NETİCESİNDE TAKVİMDEN ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ "ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE DAHİ DİKENLİ TEL ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞ VEREN BU İLKEL ZİHNİYETİ KINIYORUM" İFADELERİNİ KULLANDI.