Domuz avında trajedi: kuzenini domuz zannedip vurdu

Olayın meydana gelişi

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde gerçekleşen olayda, mısır tarlasına gelen yaban domuzlarını avlamak amacıyla bölgede bekleyen 50 yaşındaki K.B., bir süre sonra bahçede gördüğü kişinin kuzeni 51 yaşındaki Kenan Basan olduğunu fark edemediği ve onu yaban domuzu sanarak ateş ettiği iddia edildi.

Ateş açma anı ve yaralanma:

İddiaya göre K.B.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Kenan Basan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Basan'a hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B. hakkında soruşturma başlatıldı; olayla ilgili detaylar jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Olayda öne çıkan nokta, av sırasında kimlik tespiti yapılmadan ateş edildiği iddiası oldu. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için av sırasında alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapıyor.

KENAN BASAN