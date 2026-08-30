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Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos programları kapsamında Kütahya'da Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek gençlik ve spor projelerini ele aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı

Bakan Bak Kütahya'da vali Musa Işın'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama programları kapsamında Kütahya'ya gelerek Valilik makamında Vali Musa Işın ile bir araya geldi. Ziyaret, kentteki tören ve etkinliklerin yürütüldüğü program çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin gündemi:

Valilikte yapılan görüşmede kentte yürütülen gençlik ve spor çalışmalarının mevcut durumu ele alındı. Toplantıda, Kütahya'da devam eden gençlik ve spor yatırımları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler değerlendirildi; özellikle spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik adımların önemi vurgulandı.

Yatırımların önemi ve gelecek planları:

Taraflar, gençlere yönelik çalışmaların güçlendirilmesinin kent için stratejik bir yatırım olduğu konusunda mutabık kaldı. Görüşmede altyapı, tesisleşme ve gençlik programlarının koordinasyonu gibi başlıklarda iş birliği imkanları tartışıldı. Vali Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Bak'a teşekkür etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler sürerken, görüşmenin konusu olan gençlik ve spor yatırımları Kütahya'nın geleceğine yönelik öncelikli başlıklardan biri olarak öne çıktı.

VALİ MUSA IŞIN VE GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

VALİ MUSA IŞIN VE GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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