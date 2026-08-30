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zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Kütahya'da Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 104. yılı, Zafer Abidesi'ndeki törenlerle ve binlerce gencin katıldığı Büyük Zafer Yürüyüşü ile anıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

zafer abidesi'nde tören:

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköyünde bulunan Zafer Abidesi önünde düzenlenen anma töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı programlarının önemli bir durağı oldu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile milletvekilleri, garnizon komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol mensupları tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende ayrıca Türk bayrağının göndere çekilmesi ve tören mangasının düzeni dikkat çekti. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

büyük taarruz'un seyri ve bölgenin önemi:

Program kapsamında görevli bir subay tarafından yapılan arazi tanıtımında, bölgenin Başkomutan Meydan Muharebesi açısından taşıdığı tarihî önem vurgulandı. Katılımcılara, 30 Ağustos 1922 tarihli muharebenin gelişimi, Türk ordusunun bölgede yürüttüğü harekât ve Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandıran stratejik adımlar anlatıldı.

Anlatılanlarda, Zafer Abidesi'nin bulunduğu alanın muharebe sırasında ordunun üstünlük sağladığı sahalardan biri olduğu ve bu topraklarda kazanılan zaferin Cumhuriyet tarihindeki yerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sunum, katılımcılarda hem bilgilendirici hem de duygusal bir etki bıraktı.

binlerce genç büyük zafer için yürüdü:

Anma programının en görkemli bölümlerinden biri, binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen "Büyük Zafer Yürüyüşü" oldu. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve diğer protokol üyeleri de gençlerle birlikte katıldı.

Ay yıldızlı bayraklarla gerçekleştirilen yürüyüş, Büyük Zafer'in kazanıldığı tarihî topraklarda bağımsızlık ruhunun genç kuşaklara aktarılması açısından sembolik bir önem taşıdı. Katılımcıların coşkulu temposu ve birlik mesajları, etkinliğin duygusal atmosferini güçlendirdi.

Gün boyunca düzenlenen tören ve etkinlikler, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurarak Milli Mücadele'nin değerlerini gençlere aktarmayı hedefledi. Kütahya'daki kutlamalar, hem anma hem de eğitici içerikleriyle 104 yıllık zaferin hatırlanmasını sağladı ve bölgedeki tarihî mirası canlı tuttu.

KÜTAHYA, BÜYÜK ZAFER’İN 104. YILINI GURUR VE COŞKUYLA KUTLADI

KÜTAHYA, BÜYÜK ZAFER’İN 104. YILINI GURUR VE COŞKUYLA KUTLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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