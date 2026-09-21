Diyarbakır'da jandarmanın geniş çaplı operasyonda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda önemli bir imha ve ele geçirme yapıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, operasyonun koordinasyonunun Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sağlandığı kaydedildi.

Operasyonun kapsamı:

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirildi. Plan kapsamında toplam 64 operasyonel tim ve 570 personel görev aldı; çalışmalarda ayrıca uzaktan algılama sistemleri kullanıldı. Müdahale ağırlıklı olarak Lice ve Kulp ilçelerinde yapıldı.

Ele geçen ve imha edilenler:

Yürütülen operasyonlar sonucu 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Ekiplerce alanda toplam 217.608 kök kenevir ve skunk yok edildi; bu miktarın yaklaşık 5 ton toz esrar üretimine denk gelebileceği belirtildi. Ayrıca operasyonda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık paylaşımında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. İlgili kurumlar ve operasyona katılan personel için tebrik ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi