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Diyarbakır'da kaçakçılığa yönelik operasyonlarda onlarca şüpheliye işlem

Diyarbakır'da jandarma 39 operasyonla 46 şüpheliye işlem yaptı; binlerce paket kaçak sigara ve ısıtılmış tütün ile birçok elektronik eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kaçakçılığa yönelik operasyonlarda onlarca şüpheliye işlem

Operasyonun kapsamı:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında il ve ilçelerde kaçak yollarla ülkeye sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar icra edildi.

Soruşturma ve şüpheliler:

Yapılan çalışmalarda toplam 39 olay meydana geldi ve 46 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmalar jandarma sorumluluk sahasında devam ediyor.

Ele geçirilen ürünler:

Operasyonlar neticesinde; 5 bin 239 paket kaçak sigara, 2 bin 45 paket ısıtılmış tütün mamulü, 273 adet elektronik sigara, 40 adet elektronik eşya ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan değerlendirme:

Valiliğin açıklamasında, yürütülen operasyonların kaçakçılığın önlenmesine yönelik olduğu ve adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

OPERASYONLARDA 5 BİN 239 PAKET KAÇAK SİGARA, 2 BİN 45 PAKET ISITILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ, 273 ADET...

OPERASYONLARDA 5 BİN 239 PAKET KAÇAK SİGARA, 2 BİN 45 PAKET ISITILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ, 273 ADET ELEKTRONİK SİGARA, 40 ADET ELEKTRONİK EŞYA VE 7 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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