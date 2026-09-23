Yöresel tatlar pizza hamurunda: Diyarbakır atölyesi kadın ve gençlere eğitim verecek

Proje tanıtımı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hayata geçirilen Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde, tescilli yöresel ürünlerin pizza tarifleriyle buluşturulacağı yeni bir atölye açıldı. Merkezde yürütülecek çalışmaların hedefi, yöresel zenginliği evrensel bir form olan pizzayla eşleştirerek hem yerel üreticilere yeni pazarlar sunmak hem de kadın ve gençlere yönelik istihdam ve girişimcilik olanaklarını artırmaktır.

Projenin hedefleri:

DTSO Başkanı Mehmet Kaya etkinlikte, merkezde yürütülen çalışmanın yalnızca pizza eğitimiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Diyarbakır'ın tescilli ürünlerinin dünyaya taşınmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Kaya, 'Gerçekten önemli bir çalışma. Burası Gastro İnovasyon Merkezi. Biz, turizmde gastronominin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 2022’den beri çalışarak ve altyapısına yatırım yaparak, gelecekte önümüze çıkacak önemli bir turizm destinasyonunu bilerek bu çalışmaları başlattık. Bugün yaptığımız Gastro İnovasyon çalışması da tam olarak yöresel ve endemik ürünlerimizi dünyada popüler olan ürünlerle eşleştirmeye yönelik. Dünyada pizza, en çok tüketilen ürünlerden bir tanesi. Biz de bugün atölyede bunun yöresel ürünlerle buluşturulacağı bir sistemi başlattık. Eğitimler verildi ve verilmeye devam edilecek. Böylece insanlar, ürünlerimizin gelecek kuşaklara yeni nesil yiyeceklerle aktarılmasını sağlayacaklar' ifadeleriyle projenin uzun vadeli bakışını aktardı.

Eğitim ve uygulama süreci:

Atölye programları, Champion Pizza kurucusu ve dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz ile ortak yürütülecek. Proje kapsamında Akdeniz yaklaşık 3-4 gündür merkezde bulunarak uygulamalı eğitimler veriyor. KEYMA'dan 10 kadın katılımcının dahil olduğu pilot uygulamada, halihazırda merkezde üretilen pek çok yöresel ürünün pizza malzemesi olarak denenmesi sağlandı ve katılımcılar 5 farklı pizza tarifini hazırladı.

DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok atölyenin çıkış noktasını şöyle özetledi: 'Pizza atölyesi fikri nereden çıktı? Yöresel ürünler ve evrensel lezzetleri buluştururken neden böyle bir çalışmaya girdik? Bir yıl önce Hakkı bey, Gastro İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etmişti. Orada da şöyle bir fikir gelişti, kendi ürettiğimiz yerel ürünlerle pizza yapmayalım? Aynı zamanda genelde yöresel lezzetleri sunan bir merkeziz ve belirli bir hedef grubuna hitap ediyoruz. Çocuklar, gençler gibi daha farklı hedef gruplarına hitap etmek için de pizza gibi çalışmalar yapabileceğimizi düşündük.'

Beklenen etkiler:

Projeyle amaçlanan, yerel üreticinin ürünlerini sadece bölgesel pazarda bırakmayıp, bu ürünleri yeni formatlarla paketleyerek geniş tüketici kitlelerine sunmak. Eğitim alan kadın ve gençlerin edindikleri bilgiyle kendi işletmelerini kurmaları veya mevcut üretime katma değer sağlamaları bekleniyor. Ayrıca atölye, gastronomi turizmi perspektifinden Diyarbakır'ın bir destinasyon olarak tanıtılmasına da katkı sağlayacak şekilde kurgulanıyor.

Programın son bölümünde eğitimleri tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi, kurdele kesimi yapıldı ve hazırlanan pizzalar davetlilere ikram edilerek etkinlik sona erdi. Proje, yerel lezzetlerin korunması ve yeni nesillere aktarılmasında pratik bir model sunmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR GASTRO İNOVASYON MERKEZİ’NDE TESCİLLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİN PİZZA İLE BULUŞTURULACAĞI YENİ ATÖLYE AÇILDI.