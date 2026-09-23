Elazığ'da köyde zincirlenen yaşlı adamın görüntüleri kayda geçti

Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü köyünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinden zincirle ağaca bağlanmış bir yaşlı adam görüldü. Görüntüler köyde kısa sürede dikkat topladı.

görüntüleri kaydeden vatandaş:

Bölgeye giden bir vatandaş, ağaca elinden zincirle bağlanmış yaşlı adamı fark etti ve o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kayıtlarda yaşlı adamın zincirle bağlı olduğu açıkça görülüyor.

yaşlı adamın sağlık geçmişi ve neden zincirlendiği:

Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülmüş; ancak yaşadığı sorunlar nedeniyle tedavisi devam etmiyor. Köylülerden alınan bilgilere göre, eşi tarafından vatandaşlara rahatsızlık vermemesi için ağaca bağlandığı belirtildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; görüntüler köy halkı arasında tartışma yarattı.

ELAZIĞ'DA YAŞLI BİR ADAM, ELİNDEN ZİNCİRLE AĞACA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.