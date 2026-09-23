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Elazığ'da köyde zincirlenen yaşlı adamın görüntüleri kayda geçti

Elazığ'ın Değirmenönü köyünde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, eşi tarafından ağaca zincirlenen yaşlı bir adam görüldü; olay köyde dikkat çekti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da köyde zincirlenen yaşlı adamın görüntüleri kayda geçti

Elazığ'da köyde zincirlenen yaşlı adamın görüntüleri kayda geçti

Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü köyünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinden zincirle ağaca bağlanmış bir yaşlı adam görüldü. Görüntüler köyde kısa sürede dikkat topladı.

görüntüleri kaydeden vatandaş:

Bölgeye giden bir vatandaş, ağaca elinden zincirle bağlanmış yaşlı adamı fark etti ve o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kayıtlarda yaşlı adamın zincirle bağlı olduğu açıkça görülüyor.

yaşlı adamın sağlık geçmişi ve neden zincirlendiği:

Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülmüş; ancak yaşadığı sorunlar nedeniyle tedavisi devam etmiyor. Köylülerden alınan bilgilere göre, eşi tarafından vatandaşlara rahatsızlık vermemesi için ağaca bağlandığı belirtildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; görüntüler köy halkı arasında tartışma yarattı.

ELAZIĞ&#039;DA YAŞLI BİR ADAM, ELİNDEN ZİNCİRLE AĞACA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.

ELAZIĞ'DA YAŞLI BİR ADAM, ELİNDEN ZİNCİRLE AĞACA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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