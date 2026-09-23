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Çaykara'da elektrik kontağı yangını evi küle çevirdi, iki kardeş kurtarıldı

Çaykara'nın Köknar mahallesi Başyurt mevkiinde elektrik kontağından çıkan yangında Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin evi küle döndü; komşular kurtardı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaykara'da elektrik kontağı yangını evi küle çevirdi, iki kardeş kurtarıldı

Çıkan yangın ve ilk müdahale:

Öğle saatlerinde Trabzon'un Çaykara ilçesi Köknar mahallesi Başyurt mevkii'nde başlayan yangın, evde yaşayan bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşam alanını etkiledi. Alınan bilgilere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Yangına çevredeki komşular ilk müdahaleyi yaparak müdahale etti ve iki kardeş evden çıkarılarak kurtarıldı.

Kurtarma ve hasar tespiti:

Yangın sonucu Tanrıkulu kardeşlerin evi tamamen yanarak küle döndü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının kesin nedeni üzerine çalışma yürütülüyor.

TRABZON&#039;UN ÇAYKARA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV YANARAK KÜL OLDU.

TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV YANARAK KÜL OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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