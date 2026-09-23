Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Bayraklı'da ikinci kattaki yangın tahliyeye yol açtı

İzmir Bayraklı'da ikinci kattaki dairede çıkan yangında ekipler 1'i çocuk 2 kişiyi tahliye etti; dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayraklı'da ikinci kattaki yangın tahliyeye yol açtı

Bayraklı'da ikinci kattaki yangın tahliyeye yol açtı

olay yeri ve müdahale:

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın ikinci katındaki dairede bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 arazöz ve 1 merdivenli araç ile sağlık ve polis ekipleri yer aldı. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

tahliye, sağlık müdahalesi ve sonrası:

Yangın sırasında binada bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni hakkında kurum yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.

İZMİR&#039;İN BAYRAKLI İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADAN TAHLİYE...

İZMİR'İN BAYRAKLI İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADAN TAHLİYE EDİLEN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi
images

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı
images

Fransa'da kilise istismarlarına 44 milyon euroluk tazminat
images

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü