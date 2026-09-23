Bayraklı'da ikinci kattaki yangın tahliyeye yol açtı

olay yeri ve müdahale:

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın ikinci katındaki dairede bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 arazöz ve 1 merdivenli araç ile sağlık ve polis ekipleri yer aldı. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

tahliye, sağlık müdahalesi ve sonrası:

Yangın sırasında binada bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni hakkında kurum yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.

İZMİR'İN BAYRAKLI İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADAN TAHLİYE EDİLEN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.