Kars'ta okul servislerinde sıkı denetim: her şey çocukların güvenliği için

Kars'ta servis denetimleri:

Kars'ta trafik ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında ekipler, servis araçlarını tek tek kontrol ederek taşıma sürecinin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Denetimde kontrol edilen unsurlar:

Gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının mevzuata uygunluğu, öğrencilerin güvenli şekilde taşınıp taşınmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken güvenlik unsurları dikkatle inceleniyor. Ekipler ayrıca servis sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadığını takip ediyor ve okul çevresindeki indirme-bindirme süreçlerini gözlemleyerek olası riskleri en aza indirmeye çalışıyor.

Hedef ve veli çağrısı:

Trafik ekipleri, denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirterek, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Sürücülere trafik kurallarına ve öğrenci taşımacılığına ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaları konusunda uyarılar yapılıyor; velilerden ise çocukların güvenli ulaşımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Kars'ta sürdürülen bu denetimlerle, öğrencilerin okul yolculuklarının daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve trafik kaynaklı risklerin azaltılması amaçlanıyor. Uygulanan kontrollerin düzenli olarak sürdürülmesiyle hem sürücü davranışlarının hem de servis hizmet kalitesinin izlenmesi sağlanıyor.

KARS’TA OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM: HER ŞEY ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN(KARS-İHA)