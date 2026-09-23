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kars ziyaretinde terörsüz gelecek ve kardeşliğin önemi vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars temaslarında "Terörsüz Türkiye" hedefini ve Türk-Kürt kardeşliğinin bölgesel barış için önemini öne çıkardı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

kars ziyaretinde terörsüz gelecek ve kardeşliğin önemi vurgulandı

Kars programı ve ziyaretlerin kapsamı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi. Kentteki programı kapsamında 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kars Valiliği ve Kars Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Günün ilerleyen saatlerinde AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılarak partililerle bir araya geldi.

güvenlik gündemi ve ordunun rolü:

Programda konuşan Bakan Güler, dünyada ve bölgesinde güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde olunduğunu belirterek yakın coğrafyada artan risk ve tehditlere dikkat çekti. Güler, krizler ve savaşların güçlü devlet olmanın; dirayetli, istikrarlı liderlik ve milli birlik gerektirdiğini vurguladı.

Bakan ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için aralıksız çalıştığını ifade etti. Güler, ordunun hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'daki hakların korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar pek çok vazifeyi eş zamanlı olarak yerine getirdiğini söyledi.

'terörsüz türkiye' hedefi ve kazanımların kalıcılığı:

Konuşmasının önemli bir bölümünü 'Terörsüz Türkiye' hedefine ayıran Güler, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kazanımların kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığını belirterek, terörü ve şiddeti ülke gündeminden tamamen çıkarmak istediklerini vurguladı.

türk-kürt kardeşliği ve bölgesel barış:

Bakan Güler, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerken şu ifadeyi kullandı: 'Ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır.' Bu vurgu, yerel buluşmada birlik mesajının merkezine yerleşti.

ekonomi, yatırım ve programın devamı:

Güler, güvenlik kazanımlarının kalıcı hale gelmesinin ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. İçeride birlik ve beraberliği güçlenen bir Türkiye'nin kaynaklarını daha fazla üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşların refahına yönelteceğini ifade ederek uluslararası alandaki ağırlığın da artacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Bakan Güler'in programı kapsamında basına kapalı oturumun ardından esnaf ziyaretleri ve Kars'ta gazi ile şehit aileleriyle bir araya gelme planları bulunuyordu.

BAKAN GÜLER, KENTTEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA SIRASIYLA 14. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI, KARS...

BAKAN GÜLER, KENTTEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA SIRASIYLA 14. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI, KARS VALİLİĞİ VE KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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