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Zore vadisi saklı cennetten yerel turizmin yeni adresine dönüştü

Terörsüz Türkiye süreciyle güvenlik ortamı güçlenen Zore Vadisi, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere yerli turistlerin yeni doğa rotası oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Zore vadisi saklı cennetten yerel turizmin yeni adresine dönüştü

Zore Vadisi'nde yeni dönem

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ile Batman’ın Sason ilçesi arasında yer alan ve bölge halkı tarafından saklı cennet olarak nitelendirilen Zore Vadisi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşıyor.

Uzun yıllar güvenlik endişeleri nedeniyle yeterince ziyaret alamayan vadi, son dönemde güçlenen güvenlik ortamı sayesinde doğaseverlerin ve yerli turistlerin yeni rotalarından biri haline geldi. Özellikle Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere çevre illerden gelenler hafta sonlarını burada geçiriyor.

Doğal özellikler ve ziyaretçi aktiviteleri:

Dağların arasında uzanan vadi, sarp kayalıkları, berrak suyu ve yemyeşil bitki örtüsü ile dikkat çekiyor. Vadinin içinden geçen dere, sıcak günlerde ziyaretçilerin yüzme ve serinleme noktası olurken yürüyüş ve fotoğrafçılık için de cazip alanlar sunuyor.

Yerel beklentiler ve ziyaretçi deneyimleri:

Ziyaretçiler ve yöre sakinleri vadinin turizm potansiyeline vurgu yapıyor. Sabahattin Atalay bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası gerçekten saklı bir cennet. Yıllardır bu bölgede yaşayan insanlar buranın güzelliklerini biliyordu ancak dışarıdan çok fazla insan gelmiyordu. Son dönemde güvenlik ortamının oluşmasıyla birlikte insanların bölgeye ilgisinin arttığını görüyoruz. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesini istiyoruz" dedi.

Atalay, "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte güvenlik ortamının güçlenmesi, yıllardır keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerin turizme kazandırılması açısından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Zore Vadisi önümüzdeki dönemde bölgenin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olabilir" ifadelerini kullandı. Bölgenin turizme açılmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Eray Gideroğlu, Diyarbakır’dan geldiğini söyleyerek, "Diyarbakır’da şelaleyi görmeye geldim. Gerçekten çok güzel yerler buralar" dedi. Bir diğer ziyaretçi Sezgin Baran ise sabah 07.00'da yola çıkarak vadiyi görmeye geldiklerini belirtti.

Zorlu ulaşım koşullarına rağmen vadinin sunduğu doğal deneyim, fotoğraf meraklılarını ve yürüyüş tutkunlarını çekmeye devam ediyor. Yerel halk gerekli tanıtım ve ulaşım düzenlemeleri sağlandığı takdirde Zore Vadisi'nin daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğini söylüyor.

DİYARBAKIR&#039;IN KULP İLÇESİ İLE BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİ ARASINDA YER ALAN VE BÖLGE HALKI TARAFINDAN...

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ İLE BATMAN'IN SASON İLÇESİ ARASINDA YER ALAN VE BÖLGE HALKI TARAFINDAN "SAKLI CENNET" OLARAK NİTELENDİRİLEN ZORE VADİSİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE BİRLİKTE DOĞASEVERLERİN VE YERLİ TURİSTLERİN YENİ ROTALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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