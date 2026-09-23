Doğanlı köyü: ovada simetri ve komşulukla örülen yerleşim

Doğanlı'nın düzeni

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Doğanlı köyü, ovada kurulan planlı yerleşimiyle dikkat çekiyor. Köyde kayıtlı 220 hane ve yaklaşık 2 binden fazla nüfus bulunuyor. Kamışlı köyünün kuzeyinde konumlanan Doğanlı, sınırlı araziyi verimli kullanma gereği ve güçlü akrabalık bağları nedeniyle belirgin bir simetriyle şekillenmiş.

yerleşim planının özellikleri:

Köyde evler ve bahçeler, birbirini tamamlayacak şekilde ardışık ve simetrik bir düzende inşa edilmiş. Bu yapı, hem arazinin etkin kullanımını sağlıyor hem de akrabalık ilişkilerinin korunmasına hizmet ediyor. Havadan çekilen görüntüler, Doğanlı'nın düzenli sokakları ve uyumlu parselleriyle dışarıdan bakanların ilgisini çekiyor. Yerleşimin bu şekilde oluşmasında, komşuluk hukuku ve aile bağlarının belirleyici olduğu öne çıkıyor.

köyün ilçe merkezine yansıyan örneği:

Köy sakinleri, Yüksekova ilçe merkezinin zaman zaman imar sorunlarıyla gündeme geldiğini hatırlatarak, Doğanlı'nın bu yönüyle bir örnek teşkil ettiğini belirtiyor. Muhtar Yasin Atay köyün dayanışma kültürünü ve düzenini şu sözlerle anlattı: "Köyümüz ovada yer alıyor ve dağınık bir yapı yerine yıllardır süregelen bir aile bağıyla birbirine bağlı bir yerleşim yeridir. Köyümüzdeki 220 hane tamamen akraba olan insanlardan oluşuyor. Sınırlı alanımızı en verimli ve düzenli şekilde kullanmak adına evlerimizi ve bahçelerimizi birbirini tamamlayacak, ardışık ve simetrik bir planda inşa ettik. Havadan çekilen görüntülerde de görüldüğü üzere köyümüzün bu düzeni dışarıdan bakan herkesin ilgisini çekiyor. İlçe merkezimiz imar ve planlama konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşarken, köyümüzdeki bu uyum ve estetik görüntü adeta modern bir yerleşim yerini aratmıyor. 24 yıldır köyümüzün düzeni bozulmadı aynı şekilde evleri yapmaya devam ediyoruz. Köyümüzün bu güzel manzarasını ve dayanışma kültürümüz de devam edecek".

Doğanlı'nın örnek teşkil eden yerleşim düzeni, hem yerel halkın ortak karar alma süreçleri hem de coğrafi koşulların getirdiği zorunlulukların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Havadan görüntülenen simetrik manzara, bölgedeki benzer kırsal yerleşimler için planlama ve toplumsal ilişkiler açısından gösterilebilecek somut bir örnek sunuyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNE 15 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNAN 220 HANELİ DOĞANLI KÖYÜNÜN DÜZENLİ YERLEŞİM PLANI VE SİMETRİK MANZARA GÖRÜNTÜLENDİ.