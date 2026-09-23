İncirliova İstiklal Mahallesi'nde yollar modernize ediliyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İstiklal Mahallesi'nde devam eden kapsamlı yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

çalışmanın kapsamı ve ilerleme:

Başkan Kaya, Kavakdibi Camii önündeki 502 Sokaktaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını, ekiplerin şu anda Çarşı Camii önü ve bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yapılan incelemelerde işlerin planlandığı program doğrultusunda ilerlediği ve önceliğin güvenli, estetik ve konforlu yollar oluşturmak olduğu vurgulandı.

altyapı koordinasyonu ve hedefler:

Kaya, yol çalışmalarının planlanmasında altyapı süreçlerinin dikkate alındığını ifade ederek yağmur suyu hattı, doğalgaz, elektrik ve internet başta olmak üzere devam eden altyapı işlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım ve yenileme işlerinin hayata geçirildiği aktarıldı.

Başkan ayrıca, İncirliova genelinde merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek Cumhuriyet ve Zafer Mahallelerinde olduğu gibi İstiklal Mahallesi'nde de yoğun bir programla altyapısı tamamlanan tüm yolların yenileneceğini, çıkmaz sokaklar da dâhil olmak üzere hizmetin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Kaya, çalışmaların ilçe ulaşım ağını güçlendirmeye dönük uzun vadeli bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin taleplerini değerlendirmeye devam ederken yol ve altyapı işlerinin koordineli şekilde tamamlanması hedefleniyor.

BAŞKAN KAYA, İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ