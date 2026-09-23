Eşinin öncülüğünde kurulan atölyede Berkant Bolat unutulmayacak

Berkant Bolat Müzik Atölyesi Büyükdüvenci İlk ve Ortaokulu'nda açıldı:

Çorumlu müzik öğretmeni ve saz sanatçısı Berkant Bolatın anısı, eşi Yasemen Bolat öncülüğünde kurulan Berkant Bolat Müzik Atölyesi ile yaşatılacak. Atölye, ilk ve ortaokul öğrencilerine müzik eğitimi ve enstrüman tanıtımı sunmayı, çocukların müziğe ilgisini geliştirmeyi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı hedefliyor.

Tören ve protokol katılımı:

Açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeyi gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yasemen Bolat'ın duygusal konuşması:

Törende söz alan Yasemen Bolat, atölyenin eşinin memleketinde açılmasının ve açılışın kendi evlilik yıldönümüne denk gelmesinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Eşine şükranlarını dile getiren Bolat, Berkant'ın iyi yürekli ve merhametli bir insan olduğunu söyleyerek onun hatırasını yaşatmak için bu projeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı ve sözleri törene katılanları etkiledi.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, atölyenin sadece fiziksel bir sınıf değil, arkasında sevgi, vefa ve geleceğe yönelik bir hatıra taşıdığını vurguladı. Vali Ali Çalgan da, böylesi örnek davranışların toplumun değerlerini hatırlattığını ve vefa duygusunun önemine dikkat çekti.

Programın akışı ve anma etkinlikleri:

Konuşmaların ardından okulun müzik öğretmenleri tarafından türküler seslendirildi. Programın ilerleyen bölümünde Yasemen Bolat, merhumun ağabeyi Hacı Bolat ile birlikte Berkant Bolat tarafından anısına yazıldığı belirtilen 'Mor Çiçektin Sen' adlı türküyü seslendirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından atölyede yapılacak eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kurulan atölye, bölgede müzik eğitimi altyapısını güçlendirirken, gençler için sanatsal yönelimleri destekleyici bir merkez olmayı amaçlıyor. Atölyenin kalıcı bir hatıra olarak, Berkant Bolat'ın adına eğitim ve kültürel faaliyetler sürdürmesi planlanıyor.

Yerel idareciler ve eğitim yetkilileri, bu tür girişimlerin hem toplumsal dayanışmayı artırdığını hem de gençlerin sanatla buluşmasına olanak sağladığını belirtti. Açılış töreni, hem anma hem de geleceğe dönük bir yatırım niteliği taşıyan bu çalışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

MÜZİK ATÖLYESİNDE TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ.