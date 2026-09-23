Antalya su geleceği için ortak akıl ve ölçü temelli eylem planı oluşturuyor

Antalya su zirvesinde ortak akıl çağrısı:

Antalya’nın su geleceği, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik ekseninde düzenlenen Antalya Su Zirvesi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde toplandı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, COP31 öncesi kentin su sorunlarını masaya yatırdı ve 'Antalya Su Diyaloğu' çalışmalarının çıktılarının somut eylemlere dönüştürülmesi hedefiyle yapıldı.

Vali Hulusi Şahin konuşmasında dünya nüfusu ve kişi başına düşen su tüketiminin arttığını, buna karşılık temiz su kaynaklarının azaldığını hatırlatarak toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Şahin, geçmişteki sulama yöntemlerindeki iyileşmelerin artık yeterli olmadığını belirterek, 'Çözümler biliniyor, artık uygulamak zorundayız' dedi ve yeni yöntemler ile verimliliğin artmasının zorunlu olduğunu söyledi.

sektörel yaklaşım ve ölçüm gerekliliği:

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zirvenin yalnızca su temini değil, suyun üretim, gıda, turizm, sanayi, kent yaşamı ve ekonomi üzerindeki rolünü tartışmak için toplandığını söyledi. Çandır, Antalya’nın 2026 çalışma temasını 'su' olarak belirlemelerinin nedenini açıklarken, asıl sorunun 'Ne kadar suyumuz var?' değil 'Sahip olduğumuz suyu ne kadar doğru ve verimli kullanıyoruz?' olduğunu tekrarladı. Ayrıca 'Kullandığımız her birim su ne kadar ekonomik ve sosyal değer üretiyor?' sorusunun ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Zirve katılımcıları; suyun ölçülmesi, kayıpların azaltılması, verimli kullanım, yağmur suyu tutulması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi gibi önceliklerin altını çizdi. Çandır, Antalya’da su verisini ortak bir sistemde toplamaya, izlemeye ve düzenli raporlamaya dayalı bir yapı kurulmasının gerektiğini söyledi ve ölçmeden yönetilemeyeceğini belirtti.

yerel uygulamalar ve tarımda dönüşüm:

Vali Şahin seraların modernizasyonuna özel vurgu yaptı: 'Seralarımızı değiştirecek, yeni tip bir anlayışla yeniden yapacağız.' İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün seralarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Akademik perspektiften konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise suyun çevresel bir konu olmanın ötesinde tarımdan gıdaya, turizmden ekonomiye kadar geniş etkileri olduğunu söyledi ve üniversite bünyesinde Su Enstitüsü kurma adımlarından bahsetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir ise kentte içme suyu hizmetinin kapsamına ve altyapı çalışmalarına dikkat çekti. Özdemir, yeraltı su kaynaklarına erişimin azaldığını, nüfus ve ziyaretçi artışının su talebini büyüttüğünü ifade ederek ASAT SCADA sistemiyle şebekenin anlık izlendiğini ve altyapı yenileme, su kayıplarını azaltma ile arıtılmış suyun yeniden kullanımı gibi uygulamaların öncelendiğini söyledi.

Yerel bir örnek olarak Korkuteli Barajı'nda uygulanan akıllı sayaç sistemi zikredildi; Vali Şahin bu sistem sayesinde su kullanımının ihtiyaca göre düzenlenmesinin önemine dikkat çekti ve suyun 'ihtiyacımız kadar' kullanılmasının altını çizdi.

eylem ağı ve COP31 fırsatı:

Zirvenin en net çıkışı, su yönetiminin parçalı yaklaşımlarla çözülemeyeceği; bunun yerine kamu, yerel yönetim, üniversite, üretici, turizm, sanayi, meslek kuruluşları ve sivil toplumdan oluşan kalıcı ve kapsayıcı bir su etkileşim ağı kurulması yönünde oldu. Bu ağın; performans kriterleriyle su arzını ve kullanımını izlemesi, verileri düzenli raporlaması ve politika yapıcılarla sonuçları paylaşması hedefleniyor.

Çandır COP31 için de zirveyi bir fırsat olarak değerlendirdi: Antalya’nın sadece ev sahibi olmak yerine verilerini ortaya koyan, çözüm üreten ve uygulamalarını paylaşan bir kent olarak çıkmasının amaçlandığını söyledi. Zirve sonuçlarının Antalya Su Eylem Planı’na ve COP31 sürecine aktarılması gerektiği sıkça vurgulandı.

Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Harun Kaman ve Prof. Dr. Ethem Karadilek sunumlarıyla zirve içeriğini destekledi. Toplantı plaket takdimiyle sona ererken, katılımcılar ortak aklın sürekli iletişim ve ölçülebilir hedeflere dönüşmesi gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Sonuç olarak Antalya Su Zirvesi, suyu korunması gereken bir kaynak olarak konumlandırdı ve suyu korursak üretimi, ekonomiyi ve şehrin geleceğini koruruz mesajıyla ölçüm ve uygulama odaklı kalıcı işbirlikleri oluşturma taahhüdüyle kapandı.

ANTALYA’NIN SU GELECEĞİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUYLA DÜZENLENEN ANTALYA SU ZİRVESİ, MİMAR SİNAN KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.