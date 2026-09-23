Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO komutanı Wikoff’u ağırladı

Genelkurmayda kabul

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’da resmi ziyaret kapsamında bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff ile makamında bir araya geldi. Kabul, resmi protokol çerçevesinde gerçekleşti ve kısa süreli görüşmeler yürütüldü.

Kabul detayları:

Görüşmede, karşılıklı saygı ve iş birliği vurgulandı. Kabul sırasında tarafların unvanları ve ziyaretin niteliği resmî olarak kayda geçirildi; görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Katılımcılar:

Kabulde Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de hazır bulundu. Ziyaret, NATO temsilciliğinin Ankara’daki programı kapsamında planlanmış resmi bir temas olarak kaydedildi.

Toplantı sonrası tarafların iletişim ve koordinasyon kanallarını açık tutacağı belirtildi. Resmi görüşme, protokol kuralları çerçevesinde tamamlandı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO NAPOLİ MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANI ORAMİRAL GEORGE M. WİKOFF’U MAKAMINDA KABUL ETTİ.