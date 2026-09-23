Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO komutanı Wikoff’u ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’da NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff’u makamında kabul etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO komutanı Wikoff’u ağırladı

Genelkurmayda kabul

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’da resmi ziyaret kapsamında bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff ile makamında bir araya geldi. Kabul, resmi protokol çerçevesinde gerçekleşti ve kısa süreli görüşmeler yürütüldü.

Kabul detayları:

Görüşmede, karşılıklı saygı ve iş birliği vurgulandı. Kabul sırasında tarafların unvanları ve ziyaretin niteliği resmî olarak kayda geçirildi; görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Katılımcılar:

Kabulde Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de hazır bulundu. Ziyaret, NATO temsilciliğinin Ankara’daki programı kapsamında planlanmış resmi bir temas olarak kaydedildi.

Toplantı sonrası tarafların iletişim ve koordinasyon kanallarını açık tutacağı belirtildi. Resmi görüşme, protokol kuralları çerçevesinde tamamlandı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO NAPOLİ MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANI ORAMİRAL...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO NAPOLİ MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANI ORAMİRAL GEORGE M. WİKOFF’U MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı
images

Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu
images

Düzce'yi büyük il yapma kararı: yollar ve 100 proje sahada ilerliyor
images

Eş-Şara New Jersey şakasıyla Trump’a mesaj gönderdi: Golan Suriye toprağıdır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü