Kıbrıscık'ta heyelan riskine karşı 3,3 kilometrelik yeni yol açılıyor

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, Alemdar-Deveören arasındaki mevcut yolun heyelan ve kaya düşmesi riski taşıması üzerine ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik alternatif bir güzergâh oluşturuluyor. Yerel idare tarafından yürütülen çalışmalar, bölge halkının güvenli erişimini sağlamak amacıyla önceliklendirildi.

çalışmanın kapsamı:

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 3,3 kilometrelik yeni güzergâhta yol açma, taş kırma ve zemin düzenleme işlemleri sürdürülüyor. Ekipler, zemin etüdü sonuçlarına göre taş kırma ve stabilite sağlama çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor; amaç, yeni hattın dayanıklılığını önceden güvence altına almak.

Yeni güzergâhı oluşturan işlerin tamamlanmasıyla birlikte riskli mevcut hattın üzerindeki baskı azalacak, bakım ve güvenlik maliyetleri düşürülecek. Proje, mevsim koşullarına göre yapılacak zemin düzenlemeleriyle birlikte kalıcı çözüm hedefliyor.

trafik ve güvenlik düzenlemeleri:

Risk taşıyan mevcut yolun güvenlik tedbirleri alınarak kademeli şekilde trafiğe kapatılması planlanıyor. Bu uygulama sırasında sürücüler için alternatif yönlendirmeler ve gerekli uyarı işaretlemeleri yapılacak; çalışma alanlarında emniyet önlemleri artırılacak.

Yetkililer, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ve kış ayları başlamadan yeni güzergâhın vatandaşların kullanımına açılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu takvim, özellikle yağışlı ve don riskinin arttığı dönem öncesinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla öne alındı.

BOLU’NUN KIBRISCIK İLÇESİNDE HEYELAN VE KAYA DÜŞMESİ RİSKİ TAŞIYAN YOLA ALTERNATİF 3,3 KİLOMETRELİK YENİ GÜZERGÂH OLUŞTURULUYOR.