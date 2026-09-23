Akyaka ovası'nda 200 bin dekarın tarımsal dönüşümü sürüyor

Akyaka Ovası'nda arazi toplulaştırma çalışmaları

Kars’ın Akyaka Ovası'nda tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin arazi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam ediyor. Proje, parçalı ve dağınık arazi yapısını düzene sokarak üretim alanlarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

çalışma kapsamı ve gerçekleşme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kars Akyaka Ovası Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi, 17 yerleşim birimini ve 200 bin dekarlık alanı kapsıyor. Projede şu ana kadar 31 bin dekarlık bölüm tamamlandı; 5 yerleşim birimindeki çalışmalar sona ererken, 12 yerleşim ve 169 bin dekarlık alanda çalışmalar sürüyor.

çiftçilere yönelik somut kazanımlar

Projede amaç, küçük ve parçalı arazileri birleştirerek daha düzenli parseller oluşturmak ve her parseli tarla yollarıyla buluşturarak üreticilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştırmak. Tarla içi geliştirme çalışmaları ile sulama düzenlemeleri, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 28 seviyesine ulaştığını belirterek çalışmaların 2029 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Tamamlandığında, bölgedeki arazilerin daha etkin kullanımı ve üreticilerin ulaşım imkanlarında ciddi iyileşme bekleniyor.

DSİ'nin Akyaka Ovası'ndaki bu projesi, Kars'ta yürütülen sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme, taşkın kontrolü ile içme ve kullanma suyu yatırımlarıyla birlikte bölgenin tarımsal altyapısını güçlendirmeye katkı sağlıyor.

KARS’TA 200 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR(KARS-İHA)