duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı

dava süreci ve savcının talebi

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Fatmanur Okur hakkında Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşmaya maktulün babası Hacı Ahmet Okur, maktulün annesi, sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

olay gecesinin ayrıntıları:

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddialara göre, Fatmanur Okur (36) ile eşi Şükrü Okur (29) arasında çıkan tartışma sırasında kadın, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde kaldı; sağlık ekipleri geldiğinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Fatmanur Okur gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

duruşmada çocuk ve duygusal anlar:

Duruşmada çiftin küçük kızı Zeynep Nisa (4) da hazır bulundu. Kız çocuğunun, ağlayan annesine sarılıp gözyaşlarını silerken söylediği "Ağlama, acıyor mu?" sözleri salonda dikkat çekti ve duruşmanın duygusal anlarından biri oldu. Çocuğun vasisi de duruşmada yer aldı.

sanığın savunması ve önceki celse ifadeleri:

Sanık, eylemi bilerek yapmadığını savunarak mahkemeden en azından ev hapsi talep etti: "En azından ev hapsi istiyorum. Kızımın bana çok ihtiyacı var". Önceki celsede verdiği ifadede ise 11 yıllık evliliği boyunca eşi hakkında uyuşturucu bağımlılığı ve şiddet iddialarında bulundu. Fatmanur Okur, eşinin geçmişte DEAŞ mensubu olduğu suçlamasıyla cezaevine girdiğini belirttiğini ve daha önce de aile içinde fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Sanığın beyanlarına göre, eşinin kendisini tehdit ettiği, ailenin başka fertlerine zarar vereceği sözleriyle korkuttuğu ve hayvanlarına zarar vererek kendisini cezalandırdığı iddia edildi. Sanık, gece yaşananları anlatırken çocuğuyla yemek yediğini, eşinin madde etkisinde olduğunu, tartışmanın büyümesi üzerine tüfeği alıp geldiğini ve tartışma sırasında tüfeğin bir anda ateş aldığını söyledi.

mahkeme kararı ve bir sonraki adımlar:

Cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmesini ve evlilik süresince maruz kaldığı iddia edilen şiddet göz önünde bulundurularak haksız tahrik hükümlerinin değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına hükmedip duruşmayı erteledi; sonraki duruşma tarihine kadar süreç adli kontrol ve ceza sürecine göre ilerleyecek.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN KADIN, EMNİYETTE TAMAMLANAN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI. (ARŞİV)