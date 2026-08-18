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Düzce'de çocuk diyabetinde yeni dönem: kamplar eğitim ve destek odaklı

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Merkezi, yeni statüsü ve programlarıyla tip 1 diyabetli çocuklara eğitim, destek ve kamplarda deneyim sağlıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de çocuk diyabetinde yeni dönem: kamplar eğitim ve destek odaklı

merkezin çalışmaları ve hedefleri:

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, diyabetli çocukların günlük yaşamlarını sağlıklı bireyler gibi sürdürebilmeleri amacıyla hizmet kapasitesini artırıyor. Merkez, kazandığı yeni statü ve bünyesine kattığı yeni oluşumlarla kaliteli hizmet sunumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve ekibinin çalışmaları sonucunda merkez, Türkiye’de sertifiye olan iki merkezden biri haline gelerek bölgesinin önemli bir referans noktasına dönüştü.

eğitim ve destek yaklaşımı:

Merkezde yürütülen programlar, diyabetli çocukların öz bakım becerilerini geliştirmeye, sosyal uyumlarını güçlendirmeye ve ailelerin sürece aktif katılımını sağlamaya odaklanıyor. Katılımcılar; konunun uzmanı hekimler ve sağlık çalışanları eşliğinde bire bir veya grup eğitimleri alarak gerekli bilgi ve becerileri edinmektedir.

Elde edilen kazanımlar, hem tıbbi yönetim hem de günlük yaşam düzenlemelerinde uygulanabilirlik taşıyacak şekilde planlanıyor; bu yaklaşım ailelere moral ve motivasyon desteği de sunuyor.

diyabet farkındalık kampları ve program takvimi:

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Merkezi koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampları, farklı hedef gruplara yönelik konseptlerle sürdürülüyor. Bu yıl gerçekleştirilen ilk kamp haziran ayında Ankara Gölbaşı Gençlik Merkezi’nde aile kampı olarak yapıldı, ikinci kamp temmuz ayında Karabük Ovacık Gençlik Merkezi’nde anne-kız kampı formatındaydı.

Diyabet Farkındalık Kampı-3 ise gençlik kampı olarak planlanmış olup, 12–18 yaş aralığındaki tip 1 diyabet tanılı çocuklara yöneliktir ve Samsun’da gerçekleştirilecektir. Kampın erkek katılımcılara yönelik birinci dönemi 21–24 Ağustos 2026, kadın katılımcılara yönelik ikinci dönemi ise 25–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Kamplar, katılımcılara sadece tıbbi eğitim değil; sosyal etkileşim, öz bakım pratiği ve destekleyici deneyimler sunarak diyabetle yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DİYABETLİ ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINI...

ÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DİYABETLİ ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINI SAĞLIKLI BİREYLER GİBİ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREBİLMELERİ İÇİN KAZANDIĞI YENİ STATÜ VE BÜNYESİNE KATTIĞI YENİ OLUŞUMLARLA KALİTELİ HİZMET SUNUMUNU ARTIRARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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