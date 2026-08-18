görme engelli çift tahliye iddiasıyla parkta kaldı, bir vatandaş evini açtı

parkta geçirilen gece ve olayın kısa özeti

Bolu Dodurga Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 49 görme engelli Emrah Yıldırım (30) ile 3 aylık hamile eşi Ayşenur Yıldırım (20), 15 Ağustos gecesi ev sahibi M.Y.'nin kendilerini tahliye ettiğini öne sürdü. Çift, evde aylık 500 lira kirayla kaldıklarını belirtti. Gece kalacak yerleri olmadığı için Bolu Atatürk Orman Parkı'na giderek burada oyun gruplarının üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Ertesi gün durumu gören yardımsever Nurhan Alagöz aileye evinin kapılarını açtı.

kiracının iddiaları:

Emrah Yıldırım, markete ekmek almak için evden ayrıldığı sırada eşinin ev sahibi tarafından zorla dışarıya atıldığını söyledi. Yıldırım, ev sahibinin kendilerine "Benim sizin gibi engelliye verecek evim yok" dediğini iddia etti. Emrah, geçen yıl çalıştığı iş yerinde yaşanan kimyasal kaza sonucu bir gözünü kaybettiğini ve elinde "çalışamaz" raporu bulunduğunu anlattı.

Evli olduğunu belirten Emrah, "14 Aralık 2025’de evlendim. Dodurga Mahallesi’nde ikamet ediyorduk. Ev sahibi, 'eve yıkım emri geldi' diyerek bizi evden çıkarttı. Ben ekmek almak için bakkala gitmiştim. Kendisi eşimin kolundan tutup hırpalayıp dışarıya atmış. Bize söylemediği halde bizi evden attı, dışarıya fırlattı. Biz de dışarıda, sokakta kaldık" diye konuştu.

İş bulmakta zorlandığını, «çalışamaz» raporu olduğu gerekçesiyle fabrikaların kendisini işe almadığını söyleyen Yıldırım, Vali ile görüştüğünü ve Vali'nin 'Sizin için elimizden geleni yapacağız yarın' dediğini aktardı. Yıldırım ayrıca "Bir devletten yatan maaşım var. Bununla ev kirası mı ödeyeyim, eşimin ihtiyacını mı alayım, yetmiyor" diyerek ekonomik sıkıntılarını anlattı.

ev sahibinin savunması:

İddiaların odağındaki ev sahibi M.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. M.Y., söz konusu konut için herhangi bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Ev sahibi, çiftin yaklaşık 1,5 yıldır aynı ikamette yaşadığını, ancak bu sürede yalnızca 3 ay kira ödemesi yaptıklarını, geriye dönük kiraların biriktiğini iddia etti.

M.Y., elektrik faturalarının ödenmemesi nedeniyle abone elektriklerinin kesildiğini, yeni abonelik için kendisini telefonla aradıklarını ve yapılan görüşmenin ardından ailenin gece saatlerinde evden kendi istekleriyle ayrıldıklarını belirtti. Ev sahibine göre zorla çıkarma söz konusu olmadı ve yıkım iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Yaşananlar iki tarafın farklı beyanlarıyla sürerken, komşu ve yardımseverlerin devreye girmesiyle çift geçici barınma desteği buldu. Yardımsever Nurhan Alagöz yaşananları doğru bulmadığını söyleyerek, "Ev sahibi çiftimizi dışarı atmış. Çiftimizin evi, eşyası, giyimi hiçbir şeyleri yok. Gidecek kapıları yok. Kendilerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu aileye sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Hamile Ayşenur Yıldırım da gözyaşlarıyla "Anamız babamız bizi kimse bizi istemiyorlar" diyerek ailelerinin çaresizliğini dile getirdi. Olayla ilgili tarafların çelişkili ifadeleri ve yaşanan zor durum, bölge sakinlerinin ve yetkililerin dikkatini çekti; iki tarafın iddiaları açıklığa kavuşana dek durum tartışmalı kalmaya devam ediyor.

EMRAH YILDIRIM VE AYŞENUR YILDIRIM