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Granada'da 4.8 büyüklüğünde deprem: turistik alanlar tahliye edildi

Endülüs'ün Granada kentinde kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem bazı binalarda hasara yol açtı; turistik bölümler ve oteller önlem amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Granada'da 4.8 büyüklüğünde deprem: turistik alanlar tahliye edildi

olay ve ilk bulgular:

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN) verilerine göre, Endülüs özerk bölgesindeki Granada'ya bağlı Gojarda yerel saatle 10.37'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Olay bölgesinde bazı binalarda çatlaklar ve dökülen molozlar görüldü.

acil servis müdahalesi ve yaralanmalar:

Acil servisler, deprem sonrası yaşanan olaylarla bağlantılı olarak 500'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi; bu çağrılar arasında anksiyete atakları nedeniyle yapılan çok sayıda tıbbi yardım talebi de yer aldı. Endülüs bölgesel hükümetinin başkan yardımcısı Antonio Sanz, biri çocuk olmak üzere en az 3 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

kamu önlemleri ve tahliyeler:

Granada Belediyesi, acil ve temel hizmet sağlayan binalar dışındaki idari yapıları, müzeleri ve spor tesislerini önlem amaçlı kapattı. Ayrıca şehirdeki bazı turistik alanlar ve oteller güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Belediye Başkanı Marifran Carazo, halkı evde kalmaya ve "her şeyden önemlisi, başka bir deprem olursa dışarı çıkmaktan ve binaların yanında durmaktan kaçınmaya" çağırdı.

bölgesel bağlam ve önceki sarsıntı:

İlgili bölgede cumartesi günü kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki önceki sarsıntı da bazı binalarda hasara yol açmıştı. Yetkililer, artçı sarsıntı riski ve güvenlik kontrolleri nedeniyle bölgedeki izleme ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden ve acil servislerden gelen bilgiler kamuoyuna aktarılmaya devam ederken, bölge sakinlerine resmi uyarılara uymaları ve yapıların durumuyla ilgili yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri öneriliyor.

İspanya&#039;nın güneyindeki Granada kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar...

İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Turistik yerler ve oteller tahliye edildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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