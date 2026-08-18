Konyaspor'un yeni 66 numarası: Rajmund Toth ile dört yıllık imza

transfer resmen açıklandı:

Konyaspor, genç orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncu ile imzalanan anlaşma 4 yıllık süreyi kapsıyor ve Toth yeşil-beyazlı formayı giymeye başlayacak.

imza töreni ve kulüp yetkilileri:

İmza töreni, takımın stadyumunda bulunan Konyaspor Müzesinde gerçekleştirildi. Törene kulübün Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz katıldı; organizasyon sırasında kulüp temsilcileri yeni transferi resmen tanıttı ve başarı dileklerini iletti.

oyuncunun geçmişi ve forma numarası:

Rajmund Toth, Macaristan Ligi ekiplerinden ETO FC altyapısından yetişerek A takım kadrosuna yükseldi ve ülkesi için milli takım seviyesinde forma giyiyor. Yeşil-beyazlı ekipte kendisine verilen 66 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

Konyaspor resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yeni oyuncuya başarı dilekleri iletildi ve taraftarlardan Toth'a destek olmaları istendi. Kulüp, transferin takıma uzun vadeli katkı sağlamasını hedeflediğini vurguladı.

KONYASPOR, GENÇ ORTA SAHA RAJMUND TOTH İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.