Zonguldak defterdarı VadiTürk buluşmasında saha çalışmaları hakkında bilgi aldı

ziyaretin detayları:

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, VadiTürk Araştırma Şirketi'ni ziyaret ederek şirketin yürüttüğü kamuoyu araştırmaları ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

görüşme ve bilgi alışverişi:

Ziyaret sırasında Serdar, araştırma ekibiyle bir araya gelerek çalışmalarda izlenen yöntemler ve saha uygulamalarına dair sohbet etti; ekip üyelerinin sorularını dinledi ve notlar aldı.

Toplantıda saha organizasyonu, veri toplama süreçleri ve sonuçların değerlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu; Serdar çalışma ekibine başarı dileklerini iletti.

şirketin değerlendirmesi:

Şirket sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Hüseyin Tıraş, ziyaretin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek Defterdar Serdar’a nazik ziyareti için teşekkür etti ve kamuoyu araştırmaları alanındaki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ZONGULDAK DEFTERDARI RECEP SERDAR, VADİTÜRK ARAŞTIRMA ŞİRKETİ’Nİ ZİYARET EDEREK ŞİRKETİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI. SERDAR, ZİYARET SIRASINDA ARAŞTIRMA EKİBİYLE DE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.