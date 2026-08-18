Zonguldak'ta balıkçılar teslim edilmeyen dükkânlar ve elektrik yokluğuyla sezon öncesi sıkıntıda

Zonguldak'ta balıkçılar teslim bekliyor:

Zonguldak merkezde faaliyet gösteren balıkçı esnafı, yeni av sezonu öncesinde yer ve altyapı sorunları nedeniyle çalışamaz durumda. Esnaf, belediyeye yapılan ödemelere rağmen ayrılan dükkânların teslim edilmediğini ve elektrik altyapısının tamamlanmadığını belirtiyor. Ayrıca bazı bölgelerde ruhsatsız balık satışlarının sürmesi, sektör temsilcilerinin tepkisini büyütüyor.

esnafın talepleri ve şikâyetleri:

İki yılı aşkın süredir beklediklerini ifade eden esnaf temsilcisi Bayram Yılmaz, sürecin tıkanmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Yılmaz, 'İki sene önce burası için 600 bin lira para ödedim. Kimse bize bedava yer vermedi. Ancak şu an ne elektriğimiz var ne de dükkânımız teslim edildi' diyerek durumun maddi ve işletme boyutunu özetledi.

Yılmaz, yan tarafta balıkçılıkla alakasız mekanlarda ve çay ocaklarında ruhsatsız satış yapıldığını vurguladı: 'Yan tarafta balıkçılıkla alakası olmayan mekanlarda, soğuk su çay ocaklarında ruhsatsız balık satılıyor. Balıkçılık ruhsat gerektiren bir iştir, denetim yok. Zabıta müdürlüğü ve yetkililer görevini yapmalı.' Esnaf, denetim eksikliğinin haksız rekabete yol açtığını belirtiyor.

protokol bekleyişi ve çözüm çağrısı:

Esnaf, TCDD'ye ait arazinin belediye tarafından kullanılabilmesi için imzalanması gereken protokolün 1,5 yıldır askıda olduğunu söylüyor. Yılmaz, bölgenin kentin en işlek noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek doğru düzenlemelerle alanın önemli bir potansiyel kazanacağını ifade etti.

'Zonguldak 623 adımlık tek bir caddeye sıkışmış durumda, kentin artık genişlemesi lazım' diyen Yılmaz, siyasetçilerden ve belediye yetkililerinden süreci hızlandırmalarını istedi. Yılmaz sözlerini, 'Siyasetçilerden, ilçe başkanından ve belediye başkanından rica ediyoruz; burayı bir an önce canlandırın. TCDD Genel Müdürlüğü ile gerekli protokol imzalansın, işlemler tamamlansın ve balıkçı esnafı da normal, düzenli bir çalışma ortamına kavuşsun.' şeklinde tamamladı.

Esnafın talebi özünde iki başlığa dayanıyor: alınan ödemelerin karşılığının verilmesi ve altyapı ile denetim eksikliklerinin giderilmesi. Yetkililerin protokol sürecini hızlandırması ve zabıta denetimlerinin etkinleştirilmesi, bölgedeki düzeni ve esnafın gelir güvencesini doğrudan etkileyecek.

ESNAF TEMSİLCİSİ BAYRAM YILMAZ