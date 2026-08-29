Issos Epiphaneia'da 2026 kazıları tarih dokusunu açığa çıkarıyor

kazı çalışmaları ve yürütücüler:

Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan Issos Epiphaneia Antik Kentinde 2026 yılı kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Prof. Dr. Banu Özdilek ile Dr. H. Onur Tıbıkoğlu başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yürütülüyor. Proje, antik kentin planlı bir program çerçevesinde incelenmesi ve belgelenmesini amaçlıyor.

Kazı ekibinin önceliği, saha verilerinin korunması ve buluntuların bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasıdır. Ekip, arkeolojik dokunun açığa çıkarılması sırasında hem yüzey çalışmalarına hem de stratigrafik incelemelere önem veriyor.

hedefler ve koruma çalışmaları:

Yürütülen çalışmaların ana hedefi antik kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak ve bölgenin kültürel mirasını korumaktır. Kazı ekipleri, elde edilen bulguların konservasyon ve envanter işlemlerini planlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca projede, saha buluntularının korunması ve kayıt altına alınmasıyla birlikte bölgenin kültürel değerlerinin akademik çevreler ve kamuoyuna aktarılması da öncelikli konular arasında yer alıyor.

yerel yönetim desteği ve tanıtım:

Çalışmaların Erzin’in kültürel ve turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda saha faaliyetleri yerel yönetimler ve koruma kurumlarıyla koordineli yürütülüyor.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar kazı alanını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; proje yetkililerinden saha ve planlama hakkında bilgi edindi.

Issos Epiphaneia kazıları, bölgenin tarihine ilişkin birikimi derinleştirme ve yerel ekonomik-culturel etkileşimi güçlendirme potansiyeli taşıyor. Çalışmaların ilerleyişi, bilimsel yayınlar ve koruma raporlarıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edecek.

ERZİN’DEKİ ISSOS EPİPHANEİA ANTİK KENTİ’NDE 2026 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, ANTİK ALANDA ARKEOLOJİK İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.