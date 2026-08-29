Tesk'ten birlik çağrısı: Palandöken 30 Ağustos mirasının korunmasını istedi

Palandöken'den 30 Ağustos mesajı:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu değerlendirmede bulundu: "30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, hiçbir güçlük karşısında geri adım atmayan kararlılığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

zaferin tarihsel önemi:

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde karşısına çıkan tüm engelleri aşabileceğini tarihe altın harflerle yazdığını ifade etti. Zaferin en önemli mirasının bağımsızlık ve özgürlüğün her şeyin üzerinde tutulması olduğunu vurguladı.

esnafın rolü ve çağrı:

Mesajında esnaf ve sanatkârların dün olduğu gibi bugün de ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğini belirten Palandöken, "Bugün bizlere düşen görev ise ecdadımızdan aldığımız bu güçlü mirası korumak, ülkemizin huzur ve refahını daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır" sözleriyle birlik ve sorumluluk çağrısı yaptı. Esnafın dayanışma ve üretim rolü ülke kalkınmasında belirleyici olarak gösterildi.

Palandöken mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN (ARŞİV)