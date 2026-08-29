Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tesk'ten birlik çağrısı: Palandöken 30 Ağustos mirasının korunmasını istedi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve birlik mirasını koruma çağrısı yaparak esnafın dayanışma rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tesk'ten birlik çağrısı: Palandöken 30 Ağustos mirasının korunmasını istedi

Palandöken'den 30 Ağustos mesajı:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu değerlendirmede bulundu: "30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, hiçbir güçlük karşısında geri adım atmayan kararlılığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

zaferin tarihsel önemi:

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde karşısına çıkan tüm engelleri aşabileceğini tarihe altın harflerle yazdığını ifade etti. Zaferin en önemli mirasının bağımsızlık ve özgürlüğün her şeyin üzerinde tutulması olduğunu vurguladı.

esnafın rolü ve çağrı:

Mesajında esnaf ve sanatkârların dün olduğu gibi bugün de ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğini belirten Palandöken, "Bugün bizlere düşen görev ise ecdadımızdan aldığımız bu güçlü mirası korumak, ülkemizin huzur ve refahını daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır" sözleriyle birlik ve sorumluluk çağrısı yaptı. Esnafın dayanışma ve üretim rolü ülke kalkınmasında belirleyici olarak gösterildi.

Palandöken mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN (ARŞİV)

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor
images

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor