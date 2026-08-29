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Hatay'da kuşaklar zafer coşkusunda buluştu

Hatay'da 30 Ağustos'un 104. yıldönümünde huzurevi sakinleri ile çocuklar Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde şiir, müzik ve oyunlarla coşkuyu paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hatay'da kuşaklar zafer coşkusunda buluştu

30 Ağustos coşkusu Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde hayat buldu:

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, farklı kuşakları aynı sahnede buluşturdu. Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katıldığı etkinlik Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan yaşlılar ve çocuklar katıldı.

Ortak sahnede duygusal anlar ve gösteriler:

Yaşlılar ve çocukların birlikte sunduğu şiir, müzik, halk oyunları ve tiyatro gösterileri programın merkezindeydi. Sahnedeki performanslar hem izleyicilere coşku yaşattı hem de kuşaklar arası deneyim aktarımına zemin hazırladı. Etkinlik boyunca paylaşılan anlar, katılımcılar arasında sıcak ve samimi görüntüler oluşturdu.

Dayanışma ve birlikteliğin önemi vurgulandı:

Programda öne çıkan tema, kuşaklar arasındaki dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesiydi. Bir arada kutlama, 30 Ağustos’un anlam ve coşkusunun nesiller arasında yaşatılmasına katkı sağladı. Etkinlik, toplumun farklı yaş gruplarının bir araya geldiğinde ortaya çıkan dayanışma duygusunu somutlaştırdı.

HATAY’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA HUZUREVİ...

HATAY’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA HUZUREVİ SAKİNLERİ VE ÇOCUKLAR ŞİİR, MÜZİK, HALK OYUNLARI VE TİYATRO GÖSTERİLERİ SUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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