Bayraktaroğlu ile Caine telefon görüşmesinde ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi ele aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

görüşmenin kapsamı:

Açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Tarafların iletişim kanıların devam ettirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

değerlendirme ve perspektif:

Telefon görüşmesi, iki taraf arasında düzenli temasların sürdürüldüğünü ve ortak meselelerde koordinasyonun önemsendiğini gösteriyor. Görüşme, mevcut ilişkilerin yönetilmesi ve bölgesel gelişmeler karşısında istikrarın korunmasına yönelik adımların değerlendirilmesi için bir platform sağladı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL DAN CAİNE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.