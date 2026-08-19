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Bayraktaroğlu ile Caine telefon görüşmesinde ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi ele aldı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, TSK açıklamasına göre telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayraktaroğlu ile Caine telefon görüşmesinde ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi ele aldı

Bayraktaroğlu ile Caine telefon görüşmesinde ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi ele aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

görüşmenin kapsamı:

Açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Tarafların iletişim kanıların devam ettirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

değerlendirme ve perspektif:

Telefon görüşmesi, iki taraf arasında düzenli temasların sürdürüldüğünü ve ortak meselelerde koordinasyonun önemsendiğini gösteriyor. Görüşme, mevcut ilişkilerin yönetilmesi ve bölgesel gelişmeler karşısında istikrarın korunmasına yönelik adımların değerlendirilmesi için bir platform sağladı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) GENELKURMAY...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL DAN CAİNE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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