Karabağlar'da balkondan sarkarken yakalanan uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Karabağlar ilçesinde, apartman boşluğuna asılı bir poşetin ihbar edilmesi üzerine yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, yapılan operasyonda şüpheliyi balkondan sarkarken ele geçirdi.

ihbar ve görüntü incelemesi:

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde bir vatandaş, internet bağlantısının kesik olmasını kontrol ederken apartmanın havalandırma boşluğuna bağlanmış kesilmiş bir internet kablosu ve asılmış bir poşet fark etti. Vatandaşın 112 çağrısıyla harekete geçen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina girişini gören kameraların son 168 saatlik kayıtlarını inceledi. Görüntülerde poşetle apartmana giren şüphelinin tespit edilmesi üzerine sistem ve saha çalışması yapılarak şahsın açık kimlik bilgileri belirlendi.

operasyon, yakalama ve ele geçenler:

Yapılan çalışmada aranan şahsın 25 yaşındaki S.A. olduğu ve hakkında gece vakti silahla kişi tanınmayacak hâle getirip yol kesme veya konut/işyeri eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası